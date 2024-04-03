Как обновиться к весне за 10 тысяч рублей: собираем образ от и до

С каждым днём долгожданная весна становится ближе, а солнце всё чаще радует своим появлением. Хочется поскорее снять надоевшие пуховики и тяжёлые шубы и выходить из дома, накинув лёгкую ветровку или тренч.
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