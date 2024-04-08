Народный артист РФ Александр Домогаров может завершить карьеру из-за разрушения позвоночника. Вскоре после своего шестидесятилетия актеру был поставлен диагноз спондилоартроза, заболевания, которое влияет на межпозвоночные суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы.
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