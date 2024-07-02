Авиация коалиции США за июнь 322 раза нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация коалиции США 322 раза за июнь нарушила воздушное пространство Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов в ходе брифинга.
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