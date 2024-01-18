«Без прав и страховки». В Приморье поймали водителя, скрывшегося с места ДТП

В соцсетях полицейских заинтересовала видеозапись, на которой запечатлен момент нарушения ПДД. В районе дома № 38б на улице Борисенко водитель автомашины Toyota Hoax совершил столкновение с двумя транспортными средствами Toyota Passo и Subaru XV, после чего покинул место автоаварии, сообщает PRIMPRESS.