Бокс или каратэ – что лучше для самообороны?

Помимо их совершенно разного происхождения, насколько отличаются каратэ и бокс? Могут ли тренировки в одном единоборстве подготовить вас к противостоянию с представителем другого? Лучше ли одно, чем другое, в потенциальном сценарии самообороны? А как насчет общей физической подготовки, ловкости и навыков? На эти вопросы попытались ответить на ресурсе SmartMMA.
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