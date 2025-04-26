Бокс или каратэ – что лучше для самообороны?

Помимо их совершенно разного происхождения, насколько отличаются каратэ и бокс? Могут ли тренировки в одном единоборстве подготовить вас к противостоянию с представителем другого? Лучше ли одно, чем другое, в потенциальном сценарии самообороны? А как насчет общей физической подготовки, ловкости и навыков? На эти вопросы попытались ответить на ресурсе SmartMMA.