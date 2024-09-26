ТАСС: Причины смерти детей под Красноярском установят не менее чем через месяц

Точные причины смерти четырех детей в поселке Красная Сопка Красноярского края будут установлены не ранее чем через один месяц после проведения судебно-медицинских экспертиз, сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии