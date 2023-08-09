Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что с учётом беспрецедентно высокого уровня доверия народа к президенту страны нет никаких сомнений в том, что, нынешний глава государства сможет победить на предстоящих выборах в марте 2024 года, если он будет в них участвовать.
Михаил Хазин: Ждем заявления Путина
Комментарии
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Юрий Кушнарев
не будет никаких преобразований по опыту СССР, Хазин уже лет 5 всё вангует на эу тему. Максимум,как обычно,заменят несколько малозначащих фигур.
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13 час.
СК
Степан Капуста
О Сталине кто-то сказал, что, в отличие от Путина он обладал особым талантом расставлять на нужные места нужных людей. И что теперь?
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7 час.
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