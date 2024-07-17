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Хитрости и ловушки РЖД: какие причины заставят пассажиров остаться на перроне с билетом

Хитрости и ловушки РЖД: какие причины заставят пассажиров остаться на перроне с билетом

Хитрости и ловушки РЖД: какие причины заставят пассажиров остаться на перроне с билетом Юлия ЧелкановаВ последнее время все больше пассажиров железнодорожных поездов сталкиваются с проблемой, которая заставляет их оставаться на перроне даже при наличии билета.

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