Сотрудниками полиции в Ямало-Ненецком автономном округе выявлен факт присвоения денежных средств в особо крупном размере

В ОМВД России по Пуровскому району поступило заявление о неправомерном расходовании бюджетных средств руководителем одного из фондов помощи животным.

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