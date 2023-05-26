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В Подмосковье задержали двух «соцработниц» за хищение денег у пенсионерки

В Подмосковье задержали двух «соцработниц» за хищение денег у пенсионерки

Сотрудники МУ МВД России «Серпуховское» в Подмосковье задержали двух женщин 32 и 40 лет, выдававших себя за социальных работников, за хищение денег у пенсионерки, сообщает ведомственная пресс-служба.

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