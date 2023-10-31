Передачи Свечникова и Орлова помогли «Каролине» обыграть «Филадельфию»

«Каролина» на выезде справилась с «Филадельфией», одержав третью победу кряду. В ночь на 31 октября в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Филадельфия Флайерз» принимала «Каролину Харрикейнз».
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