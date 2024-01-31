Памфилова: подано 465 тыс. заявок на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

Число заявлений, поданных россиянами, которые хотят проголосовать дистанционно на президентских выборах, к 31 января достигло 465 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.
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