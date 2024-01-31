Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 013 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Взгляд больного человекаПравнук Чкалова: ...
  • Катана
    Как раньше студенты справлялись с экзаменами. https://youtu.be/mOxjqa1UP_YПутин поздравил с...
  • Александр Салтановский
    Какие на хер сроки, до полной могилизации и вся недолга!В Раде заявили, ч...

Памфилова: подано 465 тыс. заявок на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

Памфилова: подано 465 тыс. заявок на участие в ДЭГ на выборах президента РФ

Число заявлений, поданных россиянами, которые хотят проголосовать дистанционно на президентских выборах, к 31 января достигло 465 тысяч, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх