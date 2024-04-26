Экономика Южной Кореи демонстрирует взрывной рост. Фондовый индекс показывает глубокое падение

Экономика Южной Кореи преподнесла приятный сюрприз правительству и неприятный - инвесторам. , ВВП страны продолжил третий в непрерывной серии роста, квартальный подъем на 3,4% за три первых месяца 2024-го года.
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