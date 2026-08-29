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Царьград

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Александр Сигида отправляется на передовую командовать батареей

Александр Сигида отправляется на передовую командовать батареей

Донецкий поэт Александр Сигида, с 2014 года участвующий в боевых действиях, возглавляет артиллерийскую батарею на Специальной военной операции.

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