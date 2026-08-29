Александр Сигида отправляется на передовую командовать батареей

Донецкий поэт Александр Сигида, с 2014 года участвующий в боевых действиях, возглавляет артиллерийскую батарею на Специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Эксперт по ЖКХ пр...
- ВС Нетаньяху: Саудов...
- Русский и украине...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым