Медвежий угол
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Медвежий угол

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ХАМАС возвращается, палестинское «метро» не поддается израильской зачистке

ХАМАС возвращается, палестинское «метро» не поддается израильской зачистке

RUSI: ЦАХАЛ потерпел в Секторе Газа не только военное, но и политическое поражение Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не достигла ни одной из целей вторжения в Сектор Газа.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Вот так смиренно приплыли в Палестину.
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14 час.
серый777 котов
Они как тараканы. в сравнение только с циганями- их пусти на порог погреться . они завтра тебя из дома изживут!
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11 час.
Мария Беликова
Израиль обкакался по самые уши. Проиграли войну по полной программе. Ни одной цели армия Израиля не достигла! Ни одной из всех 3-х: 1. всех заложников не освободила. 2. Хамас не победила, 3. Газу не взяла. Так что хвалёная высокотехнологичная израильская армия осрамилась. А как её ставил нам в пример Яков Кедми. Смешно вспомнить. Нашим воинам в подмётки не годится. Только и смогли перебить в Газе беременных женщин и детей!!! Вот всё, на что оказались способны.
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3 час.

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