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Новости экономики России

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ЕС предложил два варианта заморозки российских активов

ЕС предложил два варианта заморозки российских активов

Европейский союз предложил государствам-членам два варианта заморозки российских активов на более длительный период времени, стремясь развеять обеспокоенность США по поводу плана «Большой семерки» по использованию прибыли для предоставления Украине помощи в размере около $50 млрд, пишет Bloomberg.

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