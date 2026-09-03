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Аргументы и Факты

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Белый дом призвал космические компании пропустить саммит Макрона

Белый дом призвал космические компании пропустить саммит Макрона

Администрация президента США Дональда Трампа призвала американские космические компании не участвовать в предстоящем космическом саммите в Париже, организованном при участии президента Франции Эммануэля Макрона.

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