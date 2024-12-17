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Пригожин упрекнул Киркорова за резкие слова в адрес Ивлеевой: «Король не должен опускаться до такого уровня»

Пригожин упрекнул Киркорова за резкие слова в адрес Ивлеевой: «Король не должен опускаться до такого уровня»

Филипп Киркоров перед годовщиной голой вечеринки решил припомнить Ивлеевой все обиды и наговорил гадостей в ее адрес.

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