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Журналист Fox News посоветовал Байдену принять сторону России в случае «войны» с Украиной

Журналист Fox News посоветовал Байдену принять сторону России в случае «войны» с Украиной

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден. Архивное фотоЧитать ria.ru в Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон посоветовал президенту США Джо Байдену принять сторону России в случае эскалации ситуации на Украине.

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