Русский контрнаступ "забуксовал" на важнейших участках - Раскрыта главная проблема фронта. Солдаты США впервые убиты на Курщине

Дмитрий Гурин

"Однако при них были найдены документы - техническая документация, план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий, а также различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству:" ......... и наличие ТАКИХ документов (у нас они обычно под грифом "ОВ") нашли в "Страйкере" а если проще, подобие БТР-82а с меньшей огневой мощью??? Что то очень похоже на слив всей операции в компост и утирание слюней с перемазанных морд.........