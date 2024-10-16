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Царьград

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Русский контрнаступ "забуксовал" на важнейших участках - Раскрыта главная проблема фронта. Солдаты США впервые убиты на Курщине

Русский контрнаступ "забуксовал" на важнейших участках - Раскрыта главная проблема фронта. Солдаты США впервые убиты на Курщине

Русские войска стремительно гонят оккупантов с русской земли. Противник сам сообщает о нашем движении на юге Суджи, на окраинах которой ранее закрепились ВС России, судя по поступающим с фронта данным.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Однако при них были найдены документы - техническая документация, план действий экипажа на разные случаи в ходе боевых действий, а также различные коды, по которым нужно сообщить о том или ином происшествии начальству:&quot; ......... и наличие ТАКИХ документов (у нас они обычно под грифом &quot;ОВ&quot;) нашли в &quot;Страйкере&quot; а если проще, подобие БТР-82а с меньшей огневой мощью??? Что то очень похоже на слив всей операции в компост и утирание слюней с перемазанных морд.........
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15 час.
СБ
Сергей Бунцов
Обидно за ситуацию в Плёхово.
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15 час.

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