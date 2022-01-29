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Зак Лавин: «Винс Картер выиграл бы у меня в конкурсе данков»

Защитник «Чикаго» Зак Лавин в подкасте Дрэймонда Грина попытался представить, кто бы победил, если бы в конкурсе данков встретились он, Винс Картер, Майкл Джордан и Кобе Брайант.

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