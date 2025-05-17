Первая австралийская ракета не смогла отправиться в космос

Ракета Eris / © Gilmour Space «Во время заключительной подготовки к запуску из-за неисправности электропроводки сработала система, которая открыла головной конус ракеты (обтекатель полезной нагрузки)», — сообщили представители Gilmour Space.
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