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Что решили по замминистра отвечавшей при Шойгу за финансовые потоки, после первого совещания Белоусова

Что решили по замминистра отвечавшей при Шойгу за финансовые потоки, после первого совещания Белоусова

Интересная жизнь с Vera Star В сети второй день подряд обсуждают предполагаемую отставку заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, отвечавшей в ведомстве за аудит, контроль за финансовыми потоками, работу с банками, благотворительными фондами и многое другое.

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Комментарии
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Strannik Mr
Правильно Шариков говорил: - А мы их душили,душили, душили , ДУ-ШИ-ЛИ....!
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1 час.
Strannik Mr
Теперь, на польты пойдут.
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1 час.
Strannik Mr
Шубы беличьи из них будем делать.
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1 час.

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