Что решили по замминистра отвечавшей при Шойгу за финансовые потоки, после первого совещания Белоусова

Интересная жизнь с Vera Star В сети второй день подряд обсуждают предполагаемую отставку заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, отвечавшей в ведомстве за аудит, контроль за финансовыми потоками, работу с банками, благотворительными фондами и многое другое.