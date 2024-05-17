Что решили по замминистра отвечавшей при Шойгу за финансовые потоки, после первого совещания Белоусова

Интересная жизнь с Vera Star В сети второй день подряд обсуждают предполагаемую отставку заместителя министра обороны Татьяны Шевцовой, отвечавшей в ведомстве за аудит, контроль за финансовыми потоками, работу с банками, благотворительными фондами и многое другое.
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