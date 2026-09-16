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FiNE NEWS

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Полянский заявил, что ОБСЕ не станет площадкой для обсуждения урегулирования на Украине

Полянский заявил, что ОБСЕ не станет площадкой для обсуждения урегулирования на Украине

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация не является площадкой для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

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