Полянский заявил, что ОБСЕ не станет площадкой для обсуждения урегулирования на Украине

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация не является площадкой для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
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