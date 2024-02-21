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Солнце «заглядывало» в Петербург всего на 19 часов во второй декаде февраля

Солнце «заглядывало» в Петербург всего на 19 часов во второй декаде февраля

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел погодные итоги второй декады февраля. Так, по словам эксперта, за весь период с 11 по 20 февраля солнце в Северной столице показывалась всего пять раз и светило 19,1 часа, что стало примерно половиной от возможных значений, поскольку в 1963 году небесное светило радовало петербуржцев 42 часа.

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