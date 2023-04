Пользователи разгромили геймплей Redfall, Ravenswatch вышла в ранний доступ, ушла из жизни актриса дубляжа Елена Шульман, появился слух о дате выхода Immortals of Aveum, кампания Ады Вонг может появиться в ремейке Resident Evil 4 уже в 2023, в Life by You будет много добра и не станет болезней, анонсирован .