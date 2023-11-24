Страна и люди
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Страна и люди

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«Золото партии»: куда исчезли сокровища КПСС?

«Золото партии»: куда исчезли сокровища КПСС?

После распада СССР всплыло множество «интересных» фактов о деятельности советского руководства. Одним из громких инцидентов стало исчезновение так называемого «золота партии».

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Наверняка, знали те, кто &quot;неожиданно&quot; выпали из окон многоэтажек или &quot;пустили&quot; в лоб пулю. Золото царской России ровно также &quot;таинственно&quot; исчезло. Кому положено (кому досталось) все знают. Но не скажут !!
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