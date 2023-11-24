«Золото партии»: куда исчезли сокровища КПСС?

ВМ

Владимир Моргунов

Наверняка, знали те, кто "неожиданно" выпали из окон многоэтажек или "пустили" в лоб пулю. Золото царской России ровно также "таинственно" исчезло. Кому положено (кому досталось) все знают. Но не скажут !!