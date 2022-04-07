Моуринью про 1:2 с «Буде-Глимт»: «Они забили после стандарта и рикошета, первый гол был нелепым. Верю, что в ответном матче будут хорошие судьи»

Жозе Моуринью подвел итоги матча против «Буде-Глимт». «Рома» потерпела поражение в первой игре 1/4 финала Лиги конференций со счетом 1:2.

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