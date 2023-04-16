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Американский офицер сообщил о судьбе Зеленского

Американский офицер сообщил о судьбе Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский может погибнуть в ходе бунта украинцев Арсений Рогозянский Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского могут убить в ходе восстания граждан Украины.

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