Экс-разведчик США Риттер: Зеленский может погибнуть в ходе бунта украинцев Арсений Рогозянский Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского могут убить в ходе восстания граждан Украины.