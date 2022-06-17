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Артем Резников вышел в полуфинал гран-при АСА

В рамках турнира АСА 140 прошёл 1/4 финала гран-при в легком весе, в котором казахстанский боец ММА Артем Резников в доминирующем стиле выиграл у экс-бойца UFC Дави Рамоса.

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