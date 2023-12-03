The Guardian: Израиль применяет ИИ для ударов по ХАМАС

Он носит название «Евангелие». И это не единственный ИИ, который использует армия обороны Израиля для нанесения ударов по целям в секторе ГазаИзраиль опирается на систему искусственного интеллекта «Евангелие» для выбора целей ударов в секторе Газа, пишет The Guardian.