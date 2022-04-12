Страна и люди

9 282 подписчика

В Госдуме предложили запретить YouTube на 10 лет

В Госдуме предложили запретить YouTube на 10 лет

http://rulenta.com/2022/04/v-gosdume-predlozhili-zapretit-yo.Депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк в беседе с РИА Новости предложил законодательно запретить минимум на десять лет на территории России доступ к видеохостингу YouTube.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх