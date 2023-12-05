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Правительство утвердило Стратегию развития отрасли связи. Операторам предъявлен ряд требований

Правительство утвердило Стратегию развития отрасли связи. Операторам предъявлен ряд требований

На портале правительства опубликована утвержденная властями стратегия развития отрасли связи в России до 2035 годаКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, власти поставили операторам задачу к этому сроку полностью заменить в мобильных сетях телекоммуникационное оборудование иностранных поставщиков на российское, включая программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.

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