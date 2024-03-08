Из всех европейских столиц в Москве самый дешевый каршеринг

При этом в столице России самый большой автопарк каршеринга в мире и его хотят увеличить.В Москве при самом большом автопарке каршеринга в мире, одна из самых низких цен поминутной аренды автомобилей среди 35 европейских столиц.
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