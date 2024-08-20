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Добрый Мир

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Западные журналисты стали соучастниками преступлений ВСУ под Курском

Западные журналисты стали соучастниками преступлений ВСУ под Курском

Фото: Belkin Alexey/Global Look Press Текст: Анастасия Куликова, Евгений Поздняков Вчера 141 прочитал Операция ВСУ в российском приграничье активизировала деятельность противника на информационном фронте.

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