Месяц российского кино пройдет в Русском доме в Софии

В Русском доме в Софии весь июнь будут проходить дни российского кино, сообщили в Россотрудничестве. Зрители в кинозале Русского дома смогут увидеть большинство новинок российского кино: «Второе детство», «Чебурашка», «Мир 2052.
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