Тренер Крикунов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Он напомнил, что НХЛ – это «не дворовая лига» Бывший тренер российской сборной Владимир Крикунов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет трудно в этом сезоне НХЛ побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.