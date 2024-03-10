В Самаре мужчина купил ботинки вместе с новорожденными мышатами

Житель Самары решил заказать обувь в одном из маркет-плейсов, но получил посылку с "сюрпризом".В одном из популярных Telegram-каналов «ЧП Самара» появилось видео, снятое на складе одного из маркет-плейсов.
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