Политолог Михайлов: эта осень станет переломной для СВО – все может закончиться

Предстоящая осень станет переломной для хода специальной военной операции. Именно по этой причине, говоря о завершении конфликта, чаще всего называют конец осени, заявил военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с 360.
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