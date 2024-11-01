Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Сделайте уютную вещь для дома: объёмная и красивая подушка-цветок

Сделайте уютную вещь для дома: объёмная и красивая подушка-цветок

Вам понадобится совсем немного ткани, самый минимум навыков шитья, чуть-чуть времени и терпения, чтобы своими руками сделать невероятную, объёмную и очень красивую подушку-цветок! Её можно использовать в качестве декоративной подушки для украшения интерьера или же по прямому назначению.

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