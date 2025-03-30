У «Горьковской» многолюдно. Яблоку негде упасть из-за Ураза-байрам. Молитва у мусульман по случаю окончания священного месяца Рамадан подходит к концу.
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У «Горьковской» многолюдно. Яблоку негде упасть из-за Ураза-байрам. Молитва у мусульман по случаю окончания священного месяца Рамадан подходит к концу.