Происшествия
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Происшествия

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Организованная группа экспедиторов-грузчиков предстанет перед судом в Ярославской области за мошенничество в особо крупном размере при доставке заказов

Следственной частью Cледственного управления УМВД России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.

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