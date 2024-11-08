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Укрепление рубля и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 8 ноября

Укрепление рубля и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 8 ноября

Укрепление российской валюты происходит на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Рынок акций РФ в пятницу сохранил «бычий» настрой Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 8 ноября.

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