Укрепление рубля и рост на Мосбирже. Обзор финансового рынка от 8 ноября

Укрепление российской валюты происходит на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Рынок акций РФ в пятницу сохранил «бычий» настрой Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 8 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)