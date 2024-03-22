‼️ Колледж Университета Сириус объявил о переходе на онлайн в связи с терактом в Красногорске Речь пока только о завтрашних занятиях.
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‼️ Колледж Университета Сириус объявил о переходе на онлайн в связи с терактом в Красногорске Речь пока только о завтрашних занятиях.