День в истории: 30 июля 1829 года в Москве были заложены Триумфальные ворота

Почти 200 лет назад, 30 июля 1829 года, произошла закладка Триумфальных ворот на площади Тверской заставы в Москве, посвященных победе российской армии над армией Наполеона по итогам Отечественной войны 1812—1814 годов.
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