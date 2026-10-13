Легкий дождь разбавит завтра астраханцам октябрьское тепло

По данным Астраханского ЦГМС 14 октября ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь.
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