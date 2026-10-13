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Пункт-А

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Легкий дождь разбавит завтра астраханцам октябрьское тепло

Легкий дождь разбавит завтра астраханцам октябрьское тепло

По данным Астраханского ЦГМС 14 октября ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь.

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