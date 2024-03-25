Проект European Sky Shield Initiative - «Железный купол» от Rheinmetall

Боевая работа ЗРК Iron Dome, 2021 г. Фото Минобороны ИзраиляПолтора года назад по инициативе ФРГ стартовала программа создания единой европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield Initiative.
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