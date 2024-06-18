Он вернулся! Разработка забытого и секретного ПТРК "Гермес" почти завершена: Вот на что способен этот комплекс

29 декабря 2023 44K прочитали Несмотря на большое количество различных противотанковых ракетных систем вооружения наших вооруженных сил, существует один крайне перспективный проект под названием "Гермес".
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