Взрыв ресторана на Кудринской: Москва вздрогнула, скорые увозят раненых и погибших

Первая версия ЧП в «Balzi Rossi» уже озвучена Герман Галкин На фото: обстановка на месте взрыва на Кудринской набережной (Фото: Георгий ФроловТАСС) Вечерний взрыв в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве, прогремевший в субботу вечером вблизи у станции метро «Баррикадная», — ужасная новость.
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