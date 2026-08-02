БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Взрыв ресторана на Кудринской: Москва вздрогнула, скорые увозят раненых и погибших

Взрыв ресторана на Кудринской: Москва вздрогнула, скорые увозят раненых и погибших

Первая версия ЧП в «Balzi Rossi» уже озвучена Герман Галкин На фото: обстановка на месте взрыва на Кудринской набережной (Фото: Георгий ФроловТАСС) Вечерний взрыв в ресторане «Balzi Rossi» на Кудринской площади в Москве, прогремевший в субботу вечером вблизи у станции метро «Баррикадная», — ужасная новость.

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