Бойцы спасли командира «Ахмата» Солдата вопреки его просьбе оставить его на Сумщине.В Сумской области разведчики спецназа «Ахмат» спасли раненого командира с позывным Солдат — несмотря на то, что он сам просил оставить его на месте.
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