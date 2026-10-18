Бойцы спасли командира «Ахмата» Солдата вопреки его просьбе оставить его на Сумщине.В Сумской области разведчики спецназа «Ахмат» спасли раненого командира с позывным Солдат — несмотря на то, что он сам просил оставить его на месте.